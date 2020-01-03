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لبلبة قد تغيب عن الموسم الرمضاني القادم

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الفنانة المصرية لبلبة غيابها عن الموسم الرمضاني القادم في حال لم تتلقَ عروض فنية جيدة.

وقالت النجمة المصرية المخضرمة بأنها لم تحصل حتى الآن على أي عرض للمشاركة في الموسم 2020.

وأكدت لبلبة بأنها لن تقبل بلعب أدوار بسيطة ودون المستوى بعد النجاحات الكبيرة التي حصدتها في الأعمال التلفزيونية الأخيرة التي قدمتها وبخاصة مسلسل الشارع اللي ورانا.

ولعبت لبلبة في هذا المسلسل دور شخصية ميتة الأمر الذي شكل مفاجأة كبيرة لجمهورها.

ومسلسل الشارع اللي ورانا من إخراج مجدي الهواري وبطولة نخبة من نجوم الدراما المصرية كدرة، فاروق الفيشاوي، أحمد حاتم، نسرين أمين، سناء شافع وغيرهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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