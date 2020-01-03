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شركة ZTE تستعد لإطلاق هاتف مُميّز سريع الشحن

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة ZTE الصينية عن هاتف مميز بمواصفات قياسية أطلقت عليه اسم ZTE Axon 10S Pro 5G.

وسيعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 865، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة MiFavor 10 الخاصة بشركة ZTE.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة OLED مقاس 6.47 بوصة بدقة +Full HD، و ستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 20 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 48، 20، و8 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128، 256، 512 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 6، 8، 12 غيغا بايت.

أما بالنسبة للبطارية فستأتي بسعة 3900 ميلي أمبير، وستدعم خاصية الشحن السريع، وسيحتوي الجهاز على مستشعر أصابع تم تركيبه في الشاشة.

الجدير بالذكر أن الشركة الصينية لم تكشف عن موعد إطلاق الهاتف في الأسواق وسعره.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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