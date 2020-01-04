ما هي أعراض نقص فيتامين د ؟

فيتامين د من

أهم الفيتامينات في الجسم، ويجب الانتباه إلى عوارض نقص فيتامين د للقدرة على علاج

هذا الأمر قبل زيادة خطورته، وقد يتسبب نقصانه في الجسم اعراض مثل:

ضعف المناعة.

نقص النشاط والشعور بالتعب والإرهاق.

هشاشة العظام، والشعور بآلام الظهر والساق.

بطء التئام الجروح.

تساقط الشعر

واحتمال الإصابة ببعض الحالات مثل الثعلبة.

ألم العضلات.

الإصابة

بمشاكل نفسية مثل الاكتئاب

. تغيرات

الحالة المزاجية للنساء والرجال.

قد يؤثر على

الجهاز العصبي المركزي.

يمكن أن يؤثر

على صحة العين، ويُسبب الإصابة ببعض أمراض العين.

يُفضل عند الشعور بأعراض غريبة وحادة استشارة

الطبيب، وإجراء تحليل فيتامين د، حتى يمكن تحديد العلاج بالشكل المناسب للحالة،

سواء بالأطعمة أو المكملات الغذائية أو الأدوية

المصدر: كل يوم معلومة طبية

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