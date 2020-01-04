فيسبوك تبدأ باختبار إضافات جديدة.. تعرف عليها

في إطار سعيها لمنافسة يوتيوب، وجعل تطبيق فيسبوك مكانا مثاليا لمشاركة مقاطع الفيديو بدأت شركة فيسبوك الأمريكية باختبار بعض الميزات التي ستساهم في تحقيق هذا الأمر.

حيث أضافت الشركة بعض الميزات على خدمة Watch وبدأت بتطبيقها في الهند وتايلاند.

وستساعد الميزات الجديدة المستخدمين على إضافة الموسيقى والأغاني المفضلة لديهم إلى خلفية مقاطع الفيديو التي يقومون بتصويرها.

بالإضافة لذلك سيكون بإمكان مستخدمي خدمة Watch مشاهدة المقاطع المصورة لأشهر الأغاني الموجودة في هذه الخدمة.

وقالت الشركة الأمريكية بأن هذه الميزة ستساعد المستخدمين على جعل الفيديوهات الخاصة بهم أكثر جاذبية ومشاهدة.

وأكدت مصادر مقربة من الشركة الأمريكية على أن فيسبوك تتفاوض حاليا مع كبرى شركات إنتاج الموسيقى مثل يونيفر سال، سوني ميوزك، ورارنر ميوزك غروب.

وأكدت فيسبوك بأنها ستطلق هذه الميزات في كافة أنحاء العالم في حال نجحت في الاختبارات.

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