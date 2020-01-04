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فلاش لهواتف آيفون لالتقاط صور دقيقة

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة آنكر الصينية عن فلاش جديد مخصص لهواتف آيفون ومعتمد من برنامج آبل Made For iPhone أطلقت عليه اسم iPhone LED Flash.

ويساعد الفلاش الجديد المستخدم على التقاط صور دقيقة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وسيعمل من خلال تقنية الدايودات المضيئة LED الموجودة في هواتف iPhone 11، وسيوفر إضاءة أقوى بـ4 مرات من الفلاش الموجود في هاتف iPhone 11.

وأكدت الشركة الصينية توافق الفلاش الجديد مع كافة تطبيقات الكاميرا، ويمكن وصله بالجهاز من خلال Lightning.

ويحتوي الفلاش على بطارية مدمجة تكفيه لالتقاط 10 آلاف صورة في الشحنة الواحدة.

الجدير بالذكر أن الشركة الصينية ستطلق الفلاش الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 50 دولارا أمريكيا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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