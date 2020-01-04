أمريكية تحصل على ملايين الدولارات بسبب إهمال الأطباء

أجرت الأمريكية كارولين بويرست البالغة من العمر 65 عاما عملية جراحية في مارس 2011 لتغيير تدفق الدم إلى ساقيها في مستشفى جامعة لويزفيل.

وعانت المرأة الأمريكية في السنوات الـ5 التي تلت العملية من مشاكل في الجهاز الهضمي، واكتشف الأطباء سبب هذه المشاكل بعد خضوع كارولين لمجموعة كبيرة من الفحوصات.

ووجد الأطباء في معدة المرأة الأمريكية إسفنجة استخدمها الجراحون لتجفيف دم الوريد الذي قطع بالخطأ أثناء العملية، ونسوها في بطنها.

وتسببت الإسفنجة في حدوث خثرة دموية في كاحل المرأة الأيسر، مما دفع الأطباء لبتر ساقها اليسرى لإنقاذ حياتها.

وقررت المرأة الأمريكية رفع دعوى على المستشفى للحصول على تعويض بعد تعرضها لمعاناة كبيرة بسبب هذا الخطأ.

وبالفعل نجحت كارولين في الحصول على مبلغ 10.5 مليون دولار أمريكي كتعويض عن المعاناة التي عاشتها خلال السنوات الماضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية