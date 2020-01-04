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دراسة عن الشاي والقهوة: فوائد لن تتوقعها لصحتك

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت دراسة قام بها باحثون من جامعة إلينوي أن الكافيين المستخلص من الشاي، القهوة، والمتة يساهم في الحد من البدانة.

وأوضحت الدراسة التي نشرت في جورنال أوف فنشكال فوودز أن شرب 4 أكواب من الشاي يوميا يحد من تخزين الجسم للدهون.

وأكد الباحثون على أن الكافيين يساهم في ضبط الوزن بصرف النظر عن مصدره.

كما أكدوا أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي والقهوة تساهم في تحسين صحة البشرة ومظهرها، وتقلل من الالتهابات التي تصيب الأنسجة الحساسة في البشرة كخلايا الدماغ والبروستات.

وطلب الباحثون من الأشخاص عدم الإفراط في تناول الكافيين، لأنه يؤدي لسرعة الانفعال، ولحدوث تسارع في دقات القلب.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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