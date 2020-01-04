دراسة عن الشاي والقهوة: فوائد لن تتوقعها لصحتك

أكدت دراسة قام بها باحثون من جامعة إلينوي أن الكافيين المستخلص من الشاي، القهوة، والمتة يساهم في الحد من البدانة.

وأوضحت الدراسة التي نشرت في جورنال أوف فنشكال فوودز أن شرب 4 أكواب من الشاي يوميا يحد من تخزين الجسم للدهون.

وأكد الباحثون على أن الكافيين يساهم في ضبط الوزن بصرف النظر عن مصدره.

كما أكدوا أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي والقهوة تساهم في تحسين صحة البشرة ومظهرها، وتقلل من الالتهابات التي تصيب الأنسجة الحساسة في البشرة كخلايا الدماغ والبروستات.

وطلب الباحثون من الأشخاص عدم الإفراط في تناول الكافيين، لأنه يؤدي لسرعة الانفعال، ولحدوث تسارع في دقات القلب.

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