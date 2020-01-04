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أحمد السبكي ينفي منع عرض فيلم “بنات ثانوي”

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد المنتج المصري أحمد السبكي أن فيلم بنات الثانوي سيعرض في الموعد المحدد له يوم 7 يناير الجاري نافيا الشائعات التي تحدثت عن منع الرقابة المصرية عرض الفيلم لاحتوائه على أغنيتين للمطرب محمد الشربوني الممنوع من الغناء في مصر بسبب خلافه مع المنتجة سارة الطباخ.

وقال أحمد السبكي إن الشائعات التي تحدثت عن احتواء الفيلم على أغنيتين من أداء الفنان محمد الشربوني غير صحيحة، وأكد خلو الفيلم من الأغاني باستثناء أغنية المقدمة التي تغنيها مطربة مصرية شابة.

وسيقوم السبكي بتقديم عرض خاص للفيلم قبل يوم من عرضه داخل مول العرب بمنطقة 6 أكتوبر.

وفيلم بنات ثانوي من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمود كامل وبطولة جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنا، هدى المفتي، مايان السيد، وميدو عادل.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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