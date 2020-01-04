أحمد السبكي ينفي منع عرض فيلم “بنات ثانوي”

أكد المنتج المصري أحمد السبكي أن فيلم بنات الثانوي سيعرض في الموعد المحدد له يوم 7 يناير الجاري نافيا الشائعات التي تحدثت عن منع الرقابة المصرية عرض الفيلم لاحتوائه على أغنيتين للمطرب محمد الشربوني الممنوع من الغناء في مصر بسبب خلافه مع المنتجة سارة الطباخ.

وقال أحمد السبكي إن الشائعات التي تحدثت عن احتواء الفيلم على أغنيتين من أداء الفنان محمد الشربوني غير صحيحة، وأكد خلو الفيلم من الأغاني باستثناء أغنية المقدمة التي تغنيها مطربة مصرية شابة.

وسيقوم السبكي بتقديم عرض خاص للفيلم قبل يوم من عرضه داخل مول العرب بمنطقة 6 أكتوبر.

وفيلم بنات ثانوي من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمود كامل وبطولة جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنا، هدى المفتي، مايان السيد، وميدو عادل.

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