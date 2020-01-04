سامسونغ تطلق شاشتين مميزتين للألعاب

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن شاشتين جديدتين مناسبتين لعشاق الألعاب أطلقت عليهما اسمي Odyssey G9، وOdyssey G7.

وستأتي الشاشة Odyssey G9 بمقاس 49 بوصة لتكون أكبر شاشة تنتجها سامسونغ، ودقة عرض 5120 * 1440.

ويصل معدل التحديث في هذه الشاشة إلى 240 HZ، أما معدل الاستجابة فسيصل إلى 1 ميلي في الثانية.

وستدعم الشاشة تقنية FreeSync2 من AMD، كما أنها أول شاشة من إنتاج سامسونغ تأتي بانحناء 1000R.

أما الشاشة Odyssey G7 فستأتي بقياس 32 و27 بوصة، وبدقة عرض 2560* 1440 بانحناء 1000R.

وتعتمد هذه الشاشة على تقنية Samsung QLED ومعدل تحديث 240HZ، وسرعة استجابة تبلغ 1 ميلي في الثانية.

يذكر أن الشركة الكورية الجنوبية لم تكشف عن موعد طرح الشاشتين في الأسواق و سعرهما، إلا أن التوقعات تشير إلى أن سعرهما سيكون أعلى من الشاشات التي أطلقتها في العام الماضي بتكلفة 1300 دولار أمريكي.

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