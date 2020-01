الشرطة المصرية.. تعتقل 7 أشخاص بقضية “فتاة المنصورة”

تحديد شخصية بعض المتهمين بالتحرش بفتاة في المنصورة [عربي21]

أوقفت الشرطة المصرية سبعة أشخاص متهمين بالتحرش بفتاة عشرينية أثناء سيرها في الشارع بمدينة المنصورة في دلتا النيل، حسب بيان وزارة الداخلية الخميس.

ومنذ الأربعاء، يتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديوهات قصيرة لفتاة شابة تصرخ فيما يحاول تجمع من الشباب التحرش بها جنسيا في الشارع، بينما يحاول شخصان إنقاذها بإدخالها في سيارة للابتعاد عن الحشد.

وقالت وزارة الداخلية في بيانها “أمكن تحديد شخصية المجني عليها وتبين أنها طالبة (20 عاما)مقيمة بمدينة المنصورة.. أثناء سيرها بشارع الجمهورية تعرض لها بعض الصبية والشباب بالقول وتصويرهم بالهواتف المحمولة فتدخل بعض المارة في محاولة لمنعهم، الأمر الذي أدى لحدوث مشادة”.

وأضاف البيان “توصلت جهود البحث إلى تحديد شخصية بعض المتهمين عدد سبعة.. بمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة”.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر قد تداولوا الأربعاء مقطع الفيديو الذي يوثق حادثة “تحرش جماعي” بفتاة المنصورة.

ويظهر الفيديو مجموعة كبيرة من الشباب وهم يحيطون بفتاة بدت مذعورة، قبل أن يقوم عدد من الأشخاص بوضعها داخل عربة تحركت بها بعيدا.

وقال ناشرو الفيديو إنها كانت تسير في الشارع برفقة شاب وفتاة قبل أن يقوم عدد من الشباب بملامسة أجزاء من جسدها.

وندد مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية بالدقهلية بواقعة التحرش، وطالب رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي للمركز، في بيان المحامي العام “بفتح تحقيق قضائي في تلك الواقعة وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام”.

وتقول تقارير محلية ودولية إن التحرش الجنسي منتشر في مصر.

وكان استطلاع أجرته مؤسسة طومسون رويترز في عام 2017 قد صنف القاهرة باعتبارها “أخطر” المدن في العالم بالنسبة للنساء، بسبب نقص الحماية من العنف الجنسي والممارسات الثقافية السيئة وضعف الرعاية الصحية.

وأظهرت دراسة للأمم المتحدة نشرت في 2017 أن نحو 60 في المئة من النساء تعرضن لتحرش جنسي في مصر.

