للإقلاع عن التدخين.. تجنب تناول هذه المشروبات

يعيش ملايين الأشخاص حول العالم مع أمراض مزمنة ومميتة مثل السرطان بأنواعه، وخاصة سرطان الفم وأمراض القلب جراء التدخين وعدم تمكنهم من الإقلاع عن هذه العادة السيئة.

ونشرت صحيفة ”ميديكال ديلي“ أن هناك بعض المشروبات التي تُصعب عملية الإقلاع عن التدخين؛ لأنها تجعل مذاق السجائر لذيذا لذلك من الصعب على الجسم مقاومته للتخلص منه.

وأظهرت دراسات حديثة عدة أجرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بالولايات المتحدة الأمريكية، أن هناك عدة مشروبات تجعل التدخين مذاقه أفضل بالتالي تجعل الشخص يتمسك بعادة التدخين الضارة، مثل المشروبات الغازية والقهوة والشاي، إذا كنت مدخنا تحاول الإقلاع فتجنب تناول تلك المشروبات؛ لأنها تجعل الأمر أكثر صعوبة، حيث تجعل الجسم في حالة رضا عن التدخين.

لذلك أوصى الباحثون بشرب المزيد من الماء والعصائر الطبيعية لتجنب إعطاء السجائر مذاقا جيدا، حتى يتمكن المدخنون من الإقلاع بسهولة وتجنب المشروبات السالف ذكرها.

ويمكن للأشخاص الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين تناول أطعمة مثل الجبنة والفواكه والخضروات؛ لأنها تجعل مذاق السجائر سيئا في الفم، وتناول الجزر والبندورة بصفة خاصة لاحتوائهما على مادة تشبه النيكوتين الموجودة في السجائر وبالتالي تساعد على الإقلاع، والموز والزبادي لاحتوائهما على مادة الدوبامين التي تساعد على الاسترخاء لتأثيرها المهدئ على الجسم.

وأكد الباحثون أنه إضافة لتغيير العادات الغذائية بالابتعاد عن الأطعمة التي تجعل مذاق التدخين جيدا وتناول الأطعمة التي تجعل للتدخين مذاقا سيئا هناك بعض الأنشطة والتمارين الرياضية التي تساعد الشخص على الإقلاع عن التدخين، مثل التمدد أو المشي لمدة دقائق من شأنها أن تقلل الرغبة في التدخين، وتمارين مثل التأمل واليوجا تساعد في تخفيف التوتر وحدة الانفعالات العصبية الناجمة عن الإقلاع عن التدخين خاصة في الأسابيع الأولى.

ويفضل تناول عدة عصائر التي من شأنها تنظيف الرئتين من سموم التدخين والنيكوتين مثل الليمون الدافئ لآثاره المطهرة على المعدة، وعصير الأناناس لتطهير الرئة، وعصير التوت البري؛ لأنه غني بمواد مضادة للأكسدة تساعد في تطهير الجسم والرئتين، وعصير الجزر والجريب فروت اللذين يعملان على تقليل السموم في الدم

