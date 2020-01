الصين.. حالة تأهب إثر إنتشار مرض غامض

مرض غامض ينتشر في الصين [ٍالعرب اليوم]

أصيب 44 شخصًا بينهم 11 حالة خطرة في مدينة ووهان في الصين، بنوع غامض من الالتهاب الرئوي، وسط مخاوف من أن يكون هذا المرض مرتبطًا بعودة انتشار متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس)، أو بأعراض قاتلة لمرض تنفسي آخر.

وكانت حمى ”السارس“ القاتلة، والتي لها نفس أعراض الأنفلونزا، فتكت بحوالي 700 شخص خلال الفترة من 2002 إلى 2003 بعد ظهورها للمرة الأولى في الصين.

وإزاء ذلك، شرعت السلطات الصينية بفتح تحقيق حول انتشار المرض الغامض، بينما دفع انتشار هذا المرض، سنغافورة، وهونغ كونغ، لإخضاع القادمين من مدينة ووهان لفحص طبي مشدد، فيما قالت الشرطة في المدينة، إن ”8 أشخاص خضعوا للتحقيق لنشرهم وتداولهم معلومات غير صحيحة عبر الإنترنت دون التحقق منها.“

وبدورها، قالت مفوضية الصحة في المدينة الصينية الكبرى، إنها ”فتحت تحقيقًا في انتشار العدوى التي أصابت العشرات، وإن التحقيقات توصلت إلى أن أعراض المرض ليست مثل الأنفلونزا العادية، ولا أنفلونزا الطيور، كما أنها ليست مشابهة لأعراض أمراض الجهاز التنفسي التقليدية“.

وأكدت المفوضية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن“حالات لانتقال العدوى من إنسان إلى إنسان لم تظهر، لكن مجموعة من المصابين كانوا يعملون في سوق للمأكولات البحرية، مما دعا السلطات إلى تطهير المنطقة بأكملها“.

من ناحيتها، أعلن متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة على علم بانتشار هذه العدوى، وأنها على اتصال بالحكومة الصينية بخصوص ذلك، وأن هناك العديد من الأسباب المحتملة للالتهاب الرئوي المعدي، التي يُعد أغلبها أكثر شيوعًا من أعراض فيروس كورونا القاتل الذي يصيب الجهاز التنفسي“، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية ”تراقب عن كثب تطور الأحداث.“

