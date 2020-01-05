لينوفو تطلق شاشة مخصصة للمؤتمرات

كشفت شركة لينوفو الصينية عن شاشة مخصصة لعقد المؤتمرات أطلقت عليها اسم Think Smart View.

وتأتي الشاشة بمقاس 8 بوصات، وبتصميم مشابه لتصميم شاشة غوغل، إلا أنها تستهدف منصة مايكروسوفت فقط.

و تحتوي الشاشة على كاميرا مدمجة، ميكروفون صوتي بحجم 1.75 إنش، ويب كام بدقة 8 ميغا بيكسل.

وزودت الشركة الصينية الشاشة بAPQ8053 من كوالكوم الذي يدعم البرمجيات المخصصة للشاشة.

ولزيادة الأمان دعمت الشركة الصينية الشاشة بخاصية الغلق عبر رمز PIN.

و تحتوي الشاشة على برمجيات تتيح إدارة وتحديث الشاشة بشكل أسرع وأكبر، ويدعم البلوتوث والواي فاي بشكل دائم.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق شاشتها الجديدة بسعر 349 دولار أمريكي، وبسعر 449 مع سماعة الرأس ThinkPad X1 ANC.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية