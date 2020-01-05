هوامي تطلق ساعة للاستخدامات الشاقة

كشفت شركة “هوامي” الصينية عن ساعة للاستخدامات الشاقة أطلقت عليها اسم Amazfit T-Rex.

وزودت الشركة الصينية الساعة الجديدة بشاشة AMOLED بجودة Retina، وستعمل بشكل متوافق مع نظام تحديد المواقع GPS، وتقنية اتصالات المجال القريب NFC.

وتتميز الساعة الجديدة بمقاومتها الماء حتى عمق 50 وبقدرتها على العمل في حرارة ناقص 40 درجة و+70 درجة.

وقالت الشركة الصينية أن ساعتها ستجمع بين 12 رياضة مختلفة كتسلق الجبال، المشي، الجري في الهواء الطلق، السباحة وغيرها.

وجاءت بطارية هذه الساعة بسعة 410 ميلي أمبير والتي تكفي الساعة للعمل لمدة يوم كامل في حال الاستخدام العادي.

يذكر أن الشركة الصينية لم تكشف عن الموعد الرسمي لإطلاق الساعة ولا سعرها.

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