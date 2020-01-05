“تقدم هام” في محاربة سرطان الثدي

أكدت دراسة قام بها باحثون من أمريكا وبريطانيا ونشرت في مجلة نيتشر على أن نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بغوغل قادرا على اكتشاف النساء اللاتي أصبن بسرطان الثدي بدقة كبيرة توازي دقة خبراء الأشعة.

وأجرى الباحثون الدراسة على 25856 امرأة في بريطانيا و3097 امرأة في أمريكا حيث تم تصوير الثدي بالأشعة السينية بنظام الذكاء الاصطناعي مرة وعند خبراء الأشعة مرة أخرى.

وأثبتت الدراسة على أن نظام غوغل استطاع اكتشاف السرطان بنسبة مماثلة لدقة خبراء الأشعة.

كما استطاع خفض النتائج الإيجابية الخاطئة بنسبة 5.7 % في مجموعة أمريكا، و2.1% في مجموعة بريطانيا.

بالإضافة إلى ذلك فقد قلل نسبة الخطأ إلى 9.4 % في أمريكا، و2.7% في بريطانيا، وبرر الباحثون نسبة الخطأ المرتفعة في أمريكا مقارنة ببريطانيا بأن خبير واحد هو من يقرأ نتائج الاختبار التي تجرى كل عام أو عامين، في حين يطلع خبيران أو ثلاثة على نتائج الاختبارات في بريطانية والتي تجرى مرة كل 3 سنوات.

وأكد الباحثون على أن نتائج الدراسة تشكل تقدما هاما في إمكانية الكشف عن سرطان الثدي.

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