أمريكية تعتدي على طالبة سعودية بسبب حجابها. [أر تي]

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن فتاة أمريكية اسمها ياسمين رينيه (23 عاما) اعتدت في ولاية أوريغون، على طالبة سعودية (24 عاما) بسبب حجابها.

وذكرت بعض التقارير، أن المتهمة قامت باعتداء وحشي ضد الطالبة السعودية ونزعت حجابها وحاولت خنقها به، قبل أن تتخلص منها الضحية وتحاول إبعادها عنها.

وأشارت الشرطة في تقريرها إلى أن الاعتداء وقع مساء 12 نوفمبر الماضي، حيث قامت المتهمة، بسحب حجاب الفتاة السعودية من الخلف وتدنيسه، وحاولت خنقها، في إحدى محطات القطار.

وقالت الطالبة السعودية للشرطة بعد الهجوم، إنها “لم تعد تشعر بالأمان وهي ترتدي الحجاب في الأماكن العامة، وأخذت تعتمد على طرق بديلة لتغطية نفسها”.

ووجهت تهمة الكراهية ضد الفتاة المعتدية، ولكن مكتب الادعاء العام في الولاية، ذكر في بيان صدر أمس الجمعة، أن المتهمة تحاول التهرب من المحاكمة، وتغيبت عدة مرات عنها بما في ذلك عن جلسة يوم أمس، وبعد البحث عنها اتضح أنها قامت بتغيير مقر إقامتها، وعليه صدر أمر باعتقالها لإخضاعها للمحاكمة.

The post أمريكية تعتدي بوحشية على طالبة سعودية وتنزع حجابها وتحاول خنقها appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا