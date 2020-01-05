منوعات

أمريكية تعتدي بوحشية على طالبة سعودية وتنزع حجابها وتحاول خنقها

تم النشر منذُ 5 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

أمريكية تعتدي على طالبة سعودية بسبب حجابها. [أر تي]

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن فتاة أمريكية اسمها ياسمين رينيه (23 عاما) اعتدت في ولاية أوريغون، على طالبة سعودية (24 عاما) بسبب حجابها.

وذكرت بعض التقارير، أن المتهمة قامت باعتداء وحشي ضد الطالبة السعودية ونزعت حجابها وحاولت خنقها به، قبل أن تتخلص منها الضحية وتحاول إبعادها عنها.

وأشارت الشرطة في تقريرها إلى أن الاعتداء وقع مساء 12 نوفمبر الماضي، حيث قامت المتهمة، بسحب حجاب الفتاة السعودية من الخلف وتدنيسه، وحاولت خنقها، في إحدى محطات القطار.

وقالت الطالبة السعودية للشرطة بعد الهجوم، إنها “لم تعد تشعر بالأمان وهي ترتدي الحجاب في الأماكن العامة، وأخذت تعتمد على طرق بديلة لتغطية نفسها”.

ووجهت تهمة الكراهية ضد الفتاة المعتدية، ولكن مكتب الادعاء العام في الولاية، ذكر في بيان صدر أمس الجمعة، أن المتهمة تحاول التهرب من المحاكمة، وتغيبت  عدة مرات عنها بما في ذلك عن جلسة يوم أمس، وبعد البحث عنها اتضح أنها قامت بتغيير مقر إقامتها، وعليه صدر أمر باعتقالها لإخضاعها للمحاكمة.

The post أمريكية تعتدي بوحشية على طالبة سعودية وتنزع حجابها وتحاول خنقها appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا

عن مصدر الخبر

عين ليبيا

عين ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • هذا كذب – بالعكس الأجانب يحترمون الحجاب ولا يسمونهم باي سوء اذا كانت الفتاك المحجبة محترمة نفسها ومحترمة ليس الحجاب – يوحد محجبات يلبسن الحجاب ويلبسن سراويل ضيفة وسترات تبرز مفاتن صدورهن والكعب العالي – ويسهرون في مقاهي لبنان وشرب الشيشة والكفر والمكياج وما هو بحجاب –
    المحجبة المحترمة لَبْس الحجاب لا يقربها اي سوء – ومعظم الأخبار توءكد هروب فتيات سعوديات من اهلهم في بلادهم لامريكا وبريطانيا باموال طاءلة وينادون بالحرية والانحلال والذي نهى عنه دين الاسلام – والصحافة نشرت خبر ارتداد فتيات سعوديات عن الدين الاسلامي وهن يعيشون في بعض ولايات أمريكية مستقلات باموال طاءلة – وكذلك في لندن بريطانيا وفرنسا . ويمتهنون في مهن مخلة بالشرف والسحاقيات في شقق معهم بنات مصريات ويرفضو الزواج من الشباب . على ما حسب ما نقلت الأخبار .

    رد