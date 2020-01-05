قصة أسعد زوجين بنهاية 2019.. “مال وشفاء”

لم يكن الزوجان البريطانيان جون وأليسون ماكدونالد يعلمان بأن نهاية العام 2019 ستجلب لهما أخبارا رائعة تضع حدا للمعاناة التي عاشوها منذ اكتشاف إصابة طفلهما إيوان بسرطان الغدد اللمفاوية في مايو 2018.

ففي يوم 18 ديسمبر الماضي فاز الزوجان بالجائزة الكبرى في اليانصيب والتي بلغت قيمتها مليوني جنيه أسترليني، ولكنهما لم يفرحا بها كثيرا نظرا لحالة ابنهما الصحية.

وبعد 3 أيام وقبل أعياد الميلاد زف الأطباء العاملون في مستشفى رويال فيكتوريا الواقع في مدينة نيوكاسل للزوجين نبأ شفاء طفلهم من مرض السرطان بعد جلسات العلاج الكيميائي التي خضع لها منذ اكتشاف إصابته بالمرض.

وعبر الزوجان عن سعادتهما بتوالي الأخبار السارة في نهاية العام، وقالت الزوجة بأن خبر شفاء ابنها أسعدها أكثر من خبر ربح الجائزة الكبرى.

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