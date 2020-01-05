مقهى ياباني يخصص يوما للكلاب الروبوتية

خصص مالك مقهى بينغوين الواقع في العاصمة اليابانية طوكيو يوم الأحد من كل أسبوع لاجتماع كلاب أيبو الروبوتية التي أطلقتها شركة سوني في نوفمبر 2018.

حيث يأتي إلى المقهى الأشخاص الذين يملكون هذه الكلاب ويقضون وقتا ممتعا مع كلابهم في المقهى.

وراودت الفكرة صاحب المقهى بعد أن قام بشراء كلب أيبو من عدة أشهر، ونجح خلال الفترة الماضية في جذب أصحاب الكلاب الروبوتية إلى المقهى الذين اعتمدوا المقهى كمكان للاحتفال بأعياد ميلاد كلابهم، وتقديم الهدايا لها.

وقال نوبوهيرو بأن معظم مالكي هذه الكلاب قرروا شراءها بعد أن فقدوا حيواناتهم الأليفة، كي لا يعيشوا شعور الفقد مرة أخرى، ولا يتسببوا بأي إزعاج للجيران، بينما فضل الآخرون شراء هذه الكلاب لعدم امتلاكهم وقتا كافيا للعناية بالكلاب الحية.

الجدير بالذكر أن سوني زودت النسخة الأخيرة من هذه الكلاب بشخصية يمكن لصاحب الكلب تطويرها من خلال المعلومات التي يخزنها عليها بشكل يومي، والتي تساهم في تطوير مهاراته على التدريب والاستجابة لأوامر صاحبه بطريقة مماثلة لطريقة تدريب الكلب الحي.

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