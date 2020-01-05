سمية الخشاب تنجو من السجن لـ3 سنوات

قامت محكمة مصرية بوقف تنفيذ الحكم الصادر بحق الفنانة المصرية سمية الخشاب يوم 2 نوفمبر 2019 القاضي بسجنها 3 أعوام لإصدارها شيك بلا رصيد بقيمة مليون جنيه مصري لزوجها السابق أحمد سعد.

وجاء قرار الإلغاء بعد دفع النجمة المصرية للمبلغ لأحمد سعد من خلال شيك مصرفي برصيد.

وواجهت سمية الخشاب مشاكل كثيرة مع طليقها أحمد سعد خلال الفترة الماضية بعد أن تبادلا العديد من التهم في الفترة الأخيرة.

الجدير بالذكر أن سمية الخشاب قامت في الفترة الماضية بالذهاب لسوريا من أجل تصوير أغنية أنا عربية في العاصمة السورية دمشق تحت إشراف المخرجة اللبنانية رندلى قديح.

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