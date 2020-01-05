الكشف عن موعد عرض فيلم “لص بغداد”

حددت الشركة المنتجة لفيلم لص بغداد يوم 22 يناير الجاري موعدا رسميا لإطلاق الفيلم في صالات السينما.

وأكدت الشركة المنتجة بأنها قامت بتوزيع الفيلم على 300 سينما منتشرة في كافة أنحاء الوطن العربي من بينها 110 سينما داخل مصر.

وقالت الشركة المنتجة أن الفيلم سيكون من نوع الأكشن الممزوج بعدد من المواقف الكوميدية الجميلة.

وشهد الملصق الدعائي للفيلم ظهور أبطال الفيلم وخلفهم مشاعل من نار تدل على الإثارة والتشويق التي سيشهدها الفيلم.

وفيلم لص بغداد من تأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى وبطولة نخبة من نجوم السينما المصرية وفي مقدمتهم محمد إمام، ياسمين رئيس، فتحي عبد الوهاب، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن، أحمد العوضي، وصلاح عبد الله وغيرهم.

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