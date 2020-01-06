نصائح تجنبك الأمراض خلال تقلبات الأجواء

رطّب جسمك باستمرار

احمل دائماً زجاجة ماء أينما ذهبت. إن

مستويات كفاءة جسمك تعتمد على كمية المياه التي تشربها. فترطيب الجسم يساعد في

التخلّص من الالتهابات المسببة للأمراض كافّةً. كما أن ماء جوز الهند مفيد بشكل

خاص لبناء الحصانة وللترطيب السريع.

اغسل يديك باستمرار

لا تهمل غسل يديك بشكل مستمرّ خصوصاً

بعد لمس الأسطح الملوّثة مثل مسكات الأبواب، استخدام الحمام في الأماكن العامة

وغيرها… لذا من الضروري أن تفكرك يديك بالصابون لمدةّ 30 ثانية على الأقلّ كي

تقضي على كل أنواع الجراثيم وتمنعها من الوصول إلى فمك او أنفك خصوصاً تلك المسببة

للأمراض مع تغيّر الأجواء.

الحمية الغذائية

عليك إدراج بعض الأطعمة في نظام غذائك

مثل الفواكه، الخضروات، المكسرات والحبوب ما يساعدك في الوقاية من أمراض تقلبات

الأجواء. بالإضافة إلى لأطعمة الغنية بالفيتامين C: البرتقال، البابايا، الليمون، الأناناس

والقرنبيط و الخضار الورقية مثل اللفت والسبانخ ومضادات البكتيريا الموجودة في

الزنجبيل والثوم.

ممارسة الرياضة

لا شيء يساعد في الوقاية من تقلبات الأجواء أكثر من ممارسة التمارين الرياضية. أي نوع من الرياضة جيد، سواء كان ذلك الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، السباحة، ركوب الدراجة أو المشي السريع. وسوف تتخلص من السموم، وتحسّن الدورة الدموية، وتطلق الاندورفين، وتحدّ من التوتر، مما يجعلك أكثر صحة ونشاط! ولكن يبقى الأهم عدم تعريض جسمك للهواء والبرودة بل قم بإرتداء الملابس التي تبقي جسمك دافئاً بعد الانتهاء من ممارسة الرياضة

المصدر: صحتي

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