مقتل لص اقتحم منزل نانسي عجرم.. وأصابها بجروح

مقتل لص اقتحم فيلا الفنانة ناسي عجرم

قتل رجل ثلاثيني خلال محاولته سرقة فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم فجر الأحد في شمال بيروت، إثر تعرضه لإطلاق نار من جانب زوج المغنية الذي فوجئ بتسلل اللص إلى الموقع، على ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام.

وأشارت الوكالة اللبنانية الرسمية إلى أن رجلا سوري الجنسية من مواليد العام 1989، “دخل فجر اليوم ملثما إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة، لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم”.

ولفتت إلى أن السارق “شهر مسدسه في وجه” الهاشم وحصل “إطلاق نار بين الاثنين، ما أدى إلى مقتل السارق على الفور”.

وأوضحت الوكالة أن عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية حضرت إلى المكان والتحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادثة.

ونشرت وسائل إعلام لبنانية صورا تظهر القاتل طريحا بعد إطلاق الرصاص عليه، فيما أصيبت نانسي عجرم بجروح طفيفة على مستوى الساق.

وفي السياق ذاته، قالت مواقع لبنانية إن القاضية غادة عون أصدرت أمرا بتوقيف فادي الهاشم، متوقعين أن تتم تبرئته بداعي الدفاع عن النفس.

وتصنف نانسي عجرم من أكثر الفنانات العربيات جماهيرية في العقدين الماضيين وأغلاهن أجرا.

وقد حلت في المرتبة الثانية على قائمة مجلة “فوربس” بنسختها العربية لأكثر المشاهير العرب تأثيرا سنة 2017.

وهي تقيم مع زوجها فادي الهاشم وبناتهما الثلاث في منطقة كسروان شمال بيروت.

