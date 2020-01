قناع ذكي يغطي العينين عند تعرضهما للشمس

شركة بوش تطور قناع يظهر حول العينين عند تعرضهما لأشعة الشمس [ارم نيوز]

في سابقة تُعد الأولى من نوعها، طوّر فريق هندسي في شركة ”بوش“ الصناعية في ألمانيا، باستخدام الذكاء الاصطناعي، قناعا ظاهريا يظهر حول العينين عند تعرضهما لأشعة الشمس.

وينطوي الابتكار الثوري، وفقا لما ذكرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، اليوم الاثنين، على إطلاق نسخة جديدة من شاشة LCD كريستال السائل، حيث تُثبّت الشاشة على واجهات المركبات مع كاميرا، وعند رصدها لأشعة الشمس، تحدد موقع أعين السائقين، من ثم تسقط كمية كبيرة بما فيه الكفاية من الظلال حول العينين.

ويرى الفريق أن القناع الظاهري، والذي من المقرر عرضه في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، بمدينة لاس فيغاس الأمريكية هذا الأسبوع، يمكنه حماية عيون السائقين من أشعة الشمس، دون عرقلة المشهد أمامهم، ما من شأنه أن يحد من عدد الوفيات على الطرق.

وقال الدكتور ستيفن بيرنز، رئيس قسم الوسائط المتعددة لدى شركة ”بوش“، في حديثه مع صحيفة ”التايمز“ البريطانية: ”القبعات الواقية من الشمس كما نعرفها ليست كافية لتجنب توهج الشمس الخطرة والضارة بالأعين“، مبينا أن القناع الظاهري يمكنه حجب أشعة الشمس عن الأعين أعلى من القبعات التقليدية بنسبة 90%

