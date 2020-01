رجل أعمال أجنبي يتبرع بمليوني يورو للأطفال اليتامى بالمغرب

رجل اعمال سويسري يتبرع بمليون يورو للأطفال اليتامي بالمغرب [اانترنت]

تبرع رجل أعمال سويسري مقيم بالمغرب، بنصف ثروته، والتي تقدر بمليوني يورور، للأطفال اليتامى والمتخلى عنهم.

ونقل موقع “اليوم24” المغربي، عن رجل أعمال يدعى هوبرت قوله إنني “وجدت قيما غير ملموسة، أشعر بها كل يوم وسط المغرب، بما فيها الاحترام والحب”، لافتا إلى أن هذه القيم دفعته لاحتضان مئة طفل يتيم ودون مأوى بمدينة مراكش، ليعطي معنى آخر لثروته.

وأكد هوبرت أن إنقاذ هؤلاء الأطفال وإسعادهم يجعل منه أسعد رجل على وجه الأرض، وأبا لأكثر من مئة طفل، مضيفا أنه “تخلى عن الكثير من الأشياء في سويسرا، وجلب أبناءه للعيش بالمغرب، بحثا عن السعادة وقيم الحب والعطاء”.

ودعا رجل الأعمال السويسري المحسنين والأشخاص ذوي النوايا الحسنة، للسير على خطاه، لتحقيق هذا المشروع الاجتماعي والإنساني، بهدف بناء ملاذ آمن لهؤلاء الأطفال.

