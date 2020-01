حرب عالمية ثالثة.. على ”تويتر“ بعد مقتل سليماني

وسم الحرب العالمية الثالثة تصدر قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا عالميا على ”تويتر“ [انترنت]

تصدر هاشتاغ (#الحرب_العالمية_الثالثة) موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ عالميا، بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني بغارة أمريكية، قرب مطار بغداد الدولي.

إعلان مقتل سليماني انتشر كالنار في الهشيم عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليتناقل المغردون الأخبار بتعليقات ووسوم عن إيران وترامب وحرب وشيكة، لكن وسم الحرب العالمية الثالثة تصدر قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا عالميا على ”تويتر“، وتحولت المنصة إلى أشبه بساحة حرب.

وتجاوز عدد التغريدات المتداولة عبر الهاشتاغ المليون ونصف المليون تغريدة، انصبت حول التحذير أو توقع اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وسم #سليماني كان حاضرا بقوة هو الآخر، حيث تطرق البعض لشخصية أكثر العسكريين الإيرانيين شهرة، حيث انتشرت معلومات عن نفوذه واعتباره الرجل الأقوى في إيران وعزمه الترشح للانتخابات الرئاسية في العام 2021.

وكان لسليماني دور محوري في توسيع نفوذ إيران في الشرق الأوسط بصفته قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الذي تواجد بقوة في النزاع بسوريا والعراق واليمن.

عدد من مستخدمي موقع تويتر اعتبروا أن اغتيال سليماني بمثابة ”القشة“ التي تنذر بحرب عالمية جديدة، وربطوا بين الحادثة وواقعة اغتيال الأرشيدوق فرانز فرديناند قبل 105 سنوات في يونيو/تموز من العام 1914 في سراييفو بالبوسنة، على يد الصربي غافريلو برينسيب، وأشعل وقتها فتيل الحرب العالمية الأولى.

السخرية هي الأخرى كانت حاضرة في التغريدات، بين ما يتعلق بعدم التفاؤل ببداية العام الجديد، بالنظر للتوتر الناشب في المنطقة، أو تعليقات آخرين عن طموحاتهم الشخصية التي يحول دون تحقيقها فتيل الحرب المشتعل.

وأكد التلفزيون الإيراني الرسمي والعراقي، صباح اليوم الجمعة، مقتل سليماني والمهندس، وأعلنت الولايات المتحدة أن الضربة نفذت بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

