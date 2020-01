ديل.. تطلق ميزة التحكم في الآيفون عبر الكومبيوتر المحمول

ديل ميزة جديدة تتيح لمستخدمي الآيفون بث ما تعرضه شاشات هواتفهم الذكية على حواسيبها المحمولة [انترنت]

أطلقت شركة ديل ميزة جديدة تمكن المستخدمين من دمج شاشات الآيفون بحواسيبها المحمولة على أمل تعزيز مبيعاتها.

وطورت ديل، التي تتخذ من تكساس مقرا لها، ميزة جديدة تتيح لمستخدمي الآيفون بث ما تعرضه شاشات هواتفهم الذكية على حواسيبها المحمولة، ومزامنة بيانات هواتف أبل مع الحاسب المحمول.

ويمكن للمستخدمين تلقي الإشعارات والإجابة على الرسائل القصيرة وتخزين الصور من خلال نظام ”ويندوز“ باستخدام ميزة Mobile Connect من ديل، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ومن المقرر إطلاق الميزة خلال أشهر، وستكون لها وظائف مماثلة لما حصل عليه مستخدمو أندرويد في عام 2018.

وقالت شركة ديل في بيانها ”Mobile Connect هو الغراء الذي يجمع أجهزتك معا، إذ يوفر تكاملا لاسلكيا سلسا بين الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، ما يتيح للمستخدمين إجراء المكالمات وإرسال النصوص وتلقي الإشعارات على جهاز اللاب توب الخاص بهم في ربيع 2020“.

يذكر أن الشركة لم تتح هذه الخاصية من قبل لمستخدمي أنظمة ”أي أو إس“ على الرغم من أنها كانت متوفرة لنظام أندرويد.

وتتمثل الفكرة في السماح للمستخدمين بالتركيز على شاشة واحدة، حيث يمكنهم دمج شاشة هاتفهم الذكي مع شاشة اللاب توب، وتلقي الإشعارات ونقل البيانات لاسلكيا واستخدام الهاتف واللاب توب دون الحاجة للتنقل بين الأجهزة.

هذا ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الميزة قد تم تطويرها بالشراكة مع أبل أو ما إذا كانت ديل قد طورتها باستخدام طرق بديلة مثل ”آير سيرفر“، الذي يحول الأجهزة إلى مستقبلات ”آير بلاي“.

