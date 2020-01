طائرة كندية تفقد أحدي عجلاتها بعد إقلاعها [كندا]

فقدت طائرة تابعة لشركة طيران كندية عجلة بعيد إقلاعها من مطار مونتريال ترودو الدولي، مما أجبر قائد الطائرة على العودة.

وكانت طائرة الرحلة رقم 8684 التابعة لشركة “إير كندا إكسبرس” متجهة إلى باغوتفيل، على بعد حوالي 370 كيلومترا إلى الشمال من مونتريال، يوم الجمعة، عندما وقع الحادث.

وعلى الرغم من فقدانها العجلة، مع ظهور شرارات ونار خفيفة، فإنه لم يصب أي من ركاب الطائرة بأذى أثناء هبوطها مجددا.

والتقط أحد الركاب الخمسين الذين كانوا على متن الطائرة فيديو للعجلة أثناء انفصاله عن جهاز الهبوط الرئيسي للطائرة، وشاركها على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما ذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية

وأرفق الراكب الفيديو الذي رفعة على حسابه في تويتر بتعليق ساخر، قال فيه: “أنا حاليا على متن طائرة فقدت للتو عجلة القيادة. انطلاقة جيدة للعام 2020”.

وأوضحت الشبكة الإخبارية أن الطيارين كانوا قادرين على الالتفاف بالطائرة من طراز “داش 8-300” والعودة والهبوط بأمان.

وقال المتحدث باسم شركة “جاز أفييشن”، التي تشغل الرحلة، مانون ستيوارت في بيان: “حافظ الطيارون المتمرسون على السيطرة الكاملة على الطائرة. إن الطيارين لدينا مدربون تدريبا جيدا على التعامل مع مثل هذه المواقف والاستجابة وفقا لإجراءات التشغيل القياسية لدينا”.

وعلى الرغم من أن الطائرة هبطت بسلام، فقد تم استدعاء سيارات الطوارئ “كإجراء احترازي”.

وأضاف ستيوارت: “يقوم موظفو الصيانة لدينا في مونتريال بفحص شامل للطائرة لتحديد السبب والمضي قدما في الإصلاحات اللازمة”.

The post سقوط إحدى عجلات طائرة أثناء إقلاعها appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا