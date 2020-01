أصالة تعلن انفصالها عن زوجها [انترنت]

نشرت الفنانة السورية أصالة نصري، على صفحتها الخاصة بموقع “إنستغرام” منشورا، أعلنت فيه انفصالها عن زوجها، المخرج طارق العريان.

وذكرت أصالة في منشورها: “بمنتهى الأسف والحزن أعلن انفصالي نهائيا عن والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنى على الجميع عدم الدخول في التفاصيل، حرصا على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي”.

وأضافت أصالة: “كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولن يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشكل المشرّف”.

واختتمت منشورها قائلة: “سأبقى دائما أصالة المخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأن يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره “.

