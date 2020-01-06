سامسونغ تكشف رسميًا عن هاتفيها Note 10 Lite و S10 Lite

بعد سلسلة من الشائعات في الأسابيع الماضية، أعلنت شركة سامسونغ اليوم رسميًا عن الهاتفين غالكسي نوت 10 لايت وغالكسي اس 10 لايت.

ويتشابه الهاتفان في معظم المواصفات، مع بعض الاختلافات في التصميم في ظهر الهاتف، والمواصفات الداخلية.

وجاء الهاتفان بشاشة مقاسها 6.7 بوصة من نوع Super AMOLED Infinity-O مع كاميرا سيلفي بثقب في الشاشة دقتها في الهاتفين 32 ميغابكسل.

جاء في الخلف بكاميرا ثلاثية العدسة إلى جانب ضوء LED في تصميم مربع صغير الحجم، وجاءت كل العدسات بدقة 12 ميغابكسل، الرئيسية تدعم التثبيت البصري، والثانية تيليفوتو تدعم التقريب البصري حتى ضعفين 2x والثالثة بزاوية عريضة.

وسيعمل الهاتف بمعالج Exynos 9810 وجاء بخيارين من الرام 6 و 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين أساسية 128 غيغابايت، كما يدعم القلم الضوئي S-Pen .

أخيرًا، يعمل الهاتف بنظام اندرويد 10 وأحدث واجهة من سامسونغ One UI 2.0 وبطارية 4500 ميلي أمبير.

جاء بثلاث عدسات للكاميرا الخلفية أيضًا، لكنها مصفوفة عموديًا، وإلى جانبها ضوء LED في تصميم مستطيل.

العدسة الأساسية وهي التي في المنتصف جاءت بدقة 48 ميغابكسل، وتدعم تقنية التثبيت البصري الجديدة من سامسونغ والتي أطلقت عليها Super Steady OIS لالتقاط صور وفيديو أكثر ثباتًا.

العدسة التي في الأعلى جاءت بدقة 5 ميغابكسل وهي للتصوير القريب ماركو، أما السفلية فهي بدقة 12 ميغابكسل بزاوية عريضة جدًا.

يعمل بالمعالج Snapdragon 855 مقترن بخيارين للرام 6 و 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين أساسية 128 غيغابايت.

ويعمل الهاتف بنظام اندرويد 10 مع واجهة One UI 2.0 وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير أيضًا. ولم تكشف سامسونغ حتى الآن عن موعد طرح الهاتفين في الأسواق وأسعارهما.

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