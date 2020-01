سرقة ماكينة صراف آلي بطريقة غريبة

اقتحم لص بالجرافة ماكينة الصراف الآلي ويقتلعها من الجدار ويرحل بها [ارم نيوز]

في أغرب وأسرع عملية سرقة لماكينة صراف آلي، أقدم لص جريء على استخدام جرافة لاقتحام مركز تجاري في أستراليا، والسطو على ماكينة الصراف في المركز، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وبحسب الصحيفة، أظهر فيديو سجلته كاميرات المراقبة في المركز، الحفار خارج مركز تسوق ”ستوكتون نورث شور“، في ضاحية تاونزفيل“ بمنطقة بورديل في مدينة كوينزلاند الأسترالية، في تمام الثالثة صباحا اليوم الإثنين.

وفجأة اقتحم اللص بالجرافة، حواجز المبنى وحطم 3 منها، قبل أن يتجه مباشرة نحو ماكينة الصراف الآلي في ساحة مركز التسوق، ومن ثم استخدم اللص الحفار لتجاوز لافتة دعاية قبل أن يصل إلى ماكينة الصراف الآلي التابعة لمصرف ”كوكون ويلث“، ويقتلعها من الجدار، قبل أن يرحل بها وكأن شيئا لم يكن.

ومن جانبها قالت شرطة ”كوينزلاند“ إنه قد تم العثور على الجرافة وماكينة الصراف الآلي الفارغة لاحقا في أرض مدرسة ابتدائية.

وقال مالكولم ميلر، مدير مركز التسوق، إنه ”يعتقد أن الجاني قد خطط لجريمته جيدا قبل تنفيذها، كما كان يجيد استخدام الحفار؛ لأنه لم يحدث أي ضرر باستثناء الحواجز“، موضحا أن ”الحفار اقتحم حواجز التصادم، وحمل ماكينة الصراف الآلي، ثم رحل، ولكنه لم يؤثر على العمل في المركز“.

بدورها، طلبت السلطات من أي شخص لديه معلومات عن الحادث الاتصال بالشرطة

