“ليلة دامية” في منزل نانسي عجرم

تعرض منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لمحاولة سطو إذ تمكن لص مسلح من تخطي النظام الأمني للمنزل والدخول إليه.

وتفاجأ اللص بوجود الفنانة نانسي وعائلتها داخل المنزل، ليقوم بإشهار السلاح في وجه زوجها فادي الهاشم الذي سلم اللص المجوهرات والذهب، ولكن الحوار بينهما تطور بسبب رغبة اللص بالدخول لغرفة البنات، ليحدث إطلاق نار بين اللص وفادي قتل على أثره اللص بشكل فوري، في حين تعرضت النجمة اللبنانية لإصابة طفيفة في ساقها.

وتم نقل الفنانة اللبنانية لأحد المستشفيات حيث تلقت العلاج المناسب وخرجت بسرعة، في حين أوقف زوجها فادي الهاشم من أجل التحقيق معه وأخذ إفادته حول الواقعة.

يذكر أن النجمة اللبنانية حظيت بدعم كبير من زملائها الفنانين، وعبر عدد كبير منهم مثل كارول سماحة، سيرين عبد النور، نوال الزغبي وماغي بوغصن، عن تضامنهم مع نانسي وتمنوا الخير والسلامة لها ولعائلتها من خلال منشورات على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية