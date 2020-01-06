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أصالة تعلن انفصالها عن زوجها طارق العريان

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية في موقع إنستغرام.

وأبدت المطربة السورية أسفها لحدوث الطلاق بينها وبين والد أبنائها، وطلبت من متابعيها عدم طرح أسئلة حول أسباب الانفصال، وعدم التدخل في خصوصياتها.

وقالت الفنانة السورية بأنها قادرة على العناية بأطفالها، ومواصلة مشوارها الفني بالطريقة المشرفة.

وطلبت أصالة من عشاقها الوقوف إلى جانبها والدعاء لها، مؤكدة إيمانها بالقضاء والقدر، وحرصها على الحفاظ على عائلتها، وتقديم الأفضل لجمهورها.

يذكر أن شائعات عديدة انتشرت في الآونة الأخيرة عن وجود مشاكل بين أصالة نصري وزوجها طارق العريان، وبأن العلاقة كانت في مراحلها الأخيرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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