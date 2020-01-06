أصالة تعلن انفصالها عن زوجها طارق العريان

أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية في موقع إنستغرام.

وأبدت المطربة السورية أسفها لحدوث الطلاق بينها وبين والد أبنائها، وطلبت من متابعيها عدم طرح أسئلة حول أسباب الانفصال، وعدم التدخل في خصوصياتها.

وقالت الفنانة السورية بأنها قادرة على العناية بأطفالها، ومواصلة مشوارها الفني بالطريقة المشرفة.

وطلبت أصالة من عشاقها الوقوف إلى جانبها والدعاء لها، مؤكدة إيمانها بالقضاء والقدر، وحرصها على الحفاظ على عائلتها، وتقديم الأفضل لجمهورها.

يذكر أن شائعات عديدة انتشرت في الآونة الأخيرة عن وجود مشاكل بين أصالة نصري وزوجها طارق العريان، وبأن العلاقة كانت في مراحلها الأخيرة.

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