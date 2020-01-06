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أكبر معمرة في العالم تحتفل بعيدها الـ117

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

احتفلت اليابانية كين تاناكا صاحبة لقب أكبر معمرة في العالم، بعيد ميلادها الـ117 في دار رعاية المسنين في فوكوكا جنوبي اليابان.

وحضر الاحتفال عائلة المسنة اليابانية والعاملون في دار الرعاية، وعدد من أصدقائها، وتناولت كين قطعة من الكعكة وطالبت بالمزيد.

وتعد كين تاناكا، أكبر معمرة في العالم، بحسب سجلات موسوعة غينيس للأرقام القياسية التي سجلت رقمها في مارس الماضي عندما بلغت من العمر 116 عام و 66 يوما، وعززت المعمرة اليابانية هذا الرقم بالوصول لعمر 117 عاما.

وأكد مسؤولون في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأن كين كانت غير مكتملة النمو عند ولادتها في العام 1903، وبأنها تزوجت في العام 1922 وأنجبت 4 أطفال وتبنت الطفل الخامس.

يذكر أن اليابان تشهد زيادة كبيرة في عدد المعمرين وانخفاض في عدد الولادات الأمر الذي يؤدي لضعف الاقتصاد في المستقبل بسبب انخفاض عدد القوى العاملة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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