شركة دنماركية تطلق سماعة ألعاب مميزة

كشفت شركة ستيل سيريز الدنماركية عن سماعة جديدة مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها اسم Arctis 1 Wireless.

وستعتمد السماعة الجديدة على معيار 2.4 للاتصال اللاسلكي، وستدعم أجهزة و PlayStation 4، Xbox One، ونينتندو.

وأكدت الشركة الدنماركية على أن سماعتها الجديدة ستدعم أجهزة اللاب توب، والحاسوب المكتبي، والأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد.

وستحتوي السماعة الجديدة على ميكرفون يساعد في عزل الضوضاء، وبطارية تجعل السماعة تعمل لمدة 20 ساعة في الشحنة الواحدة.

الجدير بالذكر أن شركة ستيل سيريز لم تكشف موعد طرح السماعة الجديدة في الأسواق، وسعرها.

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