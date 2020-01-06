أميركية تربح مليون دولار بسبب إصرار والدتها

لم تكن الأميركية شاترا جونسون تتوقع أن يقود إصرار والدتها على شراء بطاقة يانصيب لربح جائزة بقيمة مليون دولار.

وقالت الشابة الأميركية التي تقيم في ديترويت إنها كانت تتسوق مع والدتها قبل أعياد الميلاد، وبعد يوم متعب من التسوق أصرت والدتها على التوقف من أجل شراء بطاقة يانصيب.

ولم تكن شاترا ترغب في سحب البطاقة إلا أن إصرار والدتها على الأمر دفعها لسحب الورقة.

وتفاجأت شاترا أثناء متابعتها للسحب الكبير ليلة عيد الميلاد بتطابق أرقام بطاقتها مع جائزة المليون دولار. وقالت إنها ستستغل الأموال من أجل دفع الأقساط الجامعية، واصطحاب والدتها في رحلة.

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