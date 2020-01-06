آيسر تطلق شاشة مميزة بدقة 4K

كشفت شركة آيسر التايوانية خلال مؤتمر CES 2020 عن شاشة OLED مميزة بمقاس 55 بوصة ودقة 4K.

وستعمل الشاشة الجديدة بتقنية Nividia G-Sync ومعدل تحديث 120HZ، وستحتوي على مستشعر يعمل على تفعيل وضع توفير الطاقة في حال ابتعد المستخدم عن الشاشة، ومستشعر يعمل على ضبط إضاءة الشاشة بطريقة متناسبة مع الإضاءة المحيطة.

وتتميز الشاشة بسطوع 400 nits، وبقدرتها على تغطية ألوان DCI-P3 Gamut بنسبة 98.5 %.

وستحتوي الشاشة الجديدة على مكبرين صوتيين بقدرة 10 واط، و3 منافذ HDMI 2.0، منفذ Display Port v1.4، منفذي USB-A، ومنفذ USB-C.

الجدير بالذكر أن الشركة التايوانية ستطلق الشاشة الجديدة في الأسواق في الربع الثالث من العام الجاري بسعر 2999 دولار أميركي.

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