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“زوتاك” تطلق تحديثا لجهاز الألعاب القابل للارتداء

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أماطت شركة زوتاك الصينية اللثام عن إصدار جديد من جهاز الألعاب القابل للارتداء VR Go.

وسيعمل الإصدار الجديد بمعالج إنتل Core i7، وبطاقة رسوميات GeForce RTX 2070.

وسيأتي جهاز الألعاب القادر للارتداء كحقيبة ظهر بذاكرة داخلية بسعة 16 غيغا بايت، وقرص صلب من نوع M,2-SSD.

وتتميز الحقيبة الجديدة بقدرتها على منح المستخدم راحة كبيرة أثناء الارتداء، وعلى مقاومة العرق وسهولة التنظيف بسبب قيام الشركة الصينية بتغيير الخامة التي تصنعها منها.

الجدير بالذكر أن الشركة الصينية لم تكشف موعد إطلاق الحقيبة في الأسواق، ولا سعرها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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