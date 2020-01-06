“زوتاك” تطلق تحديثا لجهاز الألعاب القابل للارتداء

أماطت شركة زوتاك الصينية اللثام عن إصدار جديد من جهاز الألعاب القابل للارتداء VR Go.

وسيعمل الإصدار الجديد بمعالج إنتل Core i7، وبطاقة رسوميات GeForce RTX 2070.

وسيأتي جهاز الألعاب القادر للارتداء كحقيبة ظهر بذاكرة داخلية بسعة 16 غيغا بايت، وقرص صلب من نوع M,2-SSD.

وتتميز الحقيبة الجديدة بقدرتها على منح المستخدم راحة كبيرة أثناء الارتداء، وعلى مقاومة العرق وسهولة التنظيف بسبب قيام الشركة الصينية بتغيير الخامة التي تصنعها منها.

الجدير بالذكر أن الشركة الصينية لم تكشف موعد إطلاق الحقيبة في الأسواق، ولا سعرها.

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