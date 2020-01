الملياردير زوكربيرغ يتسوق من متاجر “السعر المخفض”. [سوشيال ميديا]

شُوهِد مؤسس موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “مارك زوكربيرغ”، وهو يتسوق مؤخرا، كأبناء الطبقة المتوسطة، ويشتري الأجهزة الكهربائية من متجر يبيع بالسعر المخفض، رغم ثروته التي تقدّر بحوالي 77 مليار دولار. وشوهد زوكربيرغ، البالغ من العمر 35 عاما، وهو يتسوق خلال موسم أعياد الميلاد، برفقة زوجته بريسيلا تشان، في متجر “كوستكو” للبيع بالتجزئة وبالأسعار المخفضة.

وتم تصوير مؤسس فيسبوك في قسم التلفزيونات بالمتجر في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا. ونقلت صحيفة “صن” البريطانية عن أحد العملاء في المتجر، الذي التقط الصورة، قوله: لقد فوجئت برؤيتهما هناك،، من المعروف أنهم يتسوقون هناك كثيرا لأنني سألت موظفا عن ذلك، لكنني شعرت بالصدمة للغاية لأنني رأيتهما في المتجر. وأضاف أن عربة المشتريات الخاصة بهما كانت فارغة، وكانوا في الجزء الأيمن بالقرب من مدخل المتجر، وتابع يقول: لذا لا بد أنهما كانا قد وصلا قبل لحظات فقط من وصولنا. وأوضح أن زوكربيرغ وزوجته لم يكن لديهما مشكلة مع الأشخاص الذين التقطوا الصور معهما، وأنهما كانا ودودين للغاية مع الناس الذين ألقوا التحية عليهما، مشيرا إلى أنهما كانا عاديين كغيرهما من المتسوقين، ووصفهما بأنهما “متواضعين للغاية”. هذا وكان موقع “تي إم زد”، المعني بأخبار المشاهير، قد أفاد في تقرير له، أن زوكربيرغ وزوجته توجها أيضا إلى محلات “روس درس فور ليس”، وهي متجر متعدد الأقسام للبيع بالتجزئة يبيع الملابس بأسعار مخفضة. يشار إلى أن زوكربيرغ معروف بأنه يرتدي قميصا رماديا “تي شيرت” مع بنطلون جينز، ونادرا ما يرتدي ملابس رسمية.

