ذكرى رحيل سعاد نصر.. “مايسة ” الأم الخالدة

صادف يوم الأحد، الذكرى الـ13 لرحيل الفنانة القديرة سعاد نصر، أو كما عرفها الجمهور بـ”مايسة” في مسلسل “يوميات ونيس”.

وخلقت سعاد، من خلال دور “مايسة”، ذكريات جميلة في ذاكرة المشاهد الليبي، حيث يعتبر “يوميات ونيس” من المسلسلات القليلة التي استطاعت الدخول للكثير من البيوت المصرية والعربية وتحقيق انتشار واسع.

يشار إلى أن المسلسل من بطولة نجمين رسما البسمة على وجوه المتابعين، الفنانة الراحلة سعاد نصر، والفنان القدير محمد صبحي الذي شاركها في العديد الأفلام والمسلسلات والمسرحيات ومن ضمن هذه الأعمال الدرامية، سلسلة “يوميات ونيس”، وفيلم “هنا القاهرة”، ومسرحية “الهمجي”.

يذكر أن الفنانة سعاد نصر، توفيت في 5 يناير 2007، بعد أن دخلت في غيبوبة على إثر عملية جراحية لشفط الدهون، وكشفت التقارير أن حقنة التخدير كانت سببا في دخولها الغيبوبة التي لم تعد للحياة بعدها.

ورحلت الفنانة سعاد تاركة خلفها 146 عملاً فنياً بين التراجيديا والكوميديا قدمتها بحرفية، وحفرت بها اسمها في تاريخ الدراما المصرية والعربية.

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