سراج الدين الورفلي يعلن مراقبة رامبرانت وإصغائه لزوال الأشياء

أعلن الشاعر الليبي سراج الدين الورفلي، عن إصدار ديوانه الثالث ” أراقب رامبرانت ثم أصغي إلى زوال الأشياء”.

وأوضح الشاعر الليبي، أن ديوانه الثالث، لم يضع فيه أي إهداء أو مقدمة، نصوص فقط، مضيفا بقوله: “كأني أخرجه لينسى، ليرمى بعيداً عني”.

وأشار سراج الدين الورفلي، أن ديوانه الجديد، سيكون متوفرا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، عن دار يسطرون، صالة1-A53.

وثمّن الشاعر الليبي سراج الدين الورفلي، لكل من ساهم في إخراج ديوانه الجديد، وتصميم دواوينه السابقة.

وحول ديوانه “كاريزما الموت” في الطبعة الثانية، والفائز بالترتيب الأول في جائزة عفيفي مطر للشعراء العرب، أوضح الورفلي أنه سيكون متوفرا في معرض القاهرة الدولي للكتاب عن دار يسطرون، صالة 1-A53.

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