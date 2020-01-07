انتفاخ العين ونصائح بسيطة للتخلص منه

أسباب انتفاخ

العين

الحساسية الموسمية.

البرد.

التهاب الجيوب الأنفية.

كل هذه قد

تكون عوامل لتجمع الماء تحت العين مسببة الانتفاخات. (أضعف منطقة من الجلد لدينا

حول العين لذلك تكون أكثر عرضة للتأثر فى منسوب الماء فى أجسامنا).

طرق التخلص من انتفاخ تحت العين

تحديد السبب

أولاً سيساعد كثيراً فى علاج هذة المشكلة. إليكم بعض الخطوات:

الحساسية وعلاج انتفاخ العين

هل لديك

حساسية موسمية أو على مدار السنة؟ يمكن أن تسبب الانتفاخ. الحساسية يمكن أن تجعلك

تفركين عينيك أكثر، مما يزيد من الانتفاخ. تحدثي مع طبيبك للمساعدة في وضع خطة

العلاج الصحيحة للتخلص من الحساسية وبالتالي التخلص من انتفاخات العين بنسبة كبيرة

وملحوظة. إذا كان لديك أو تشك بأن لديك مرض حمى القش بإمكانك استشارة طبيبك عما

إذا كان هو السبب فى ظهور انتفاخات العين أم لا، فهناك أدوية لعلاج هذة الحساسية

ويمكن الحصول عليها بسهولة. يمكنك تنقيط تجويف الأنف بجهاز يدعى (نيتى بوت) وهو

جهاز يشبة إبريق الشاى يساعد فى تخفيف تراكم السوائل التى تسببها الحساسية

الموسمية أو البرد أو الجيوب الأنفية.

الوصفات المنزلية لعلاج انتفاخ العين

جربي بعض الشاي

. تطبيق كريم البواسير

بعض شرائح الخيار

نصائح بسيطة للتخلص من انتفاخ العين

تغيير وضعية النوم

قد يحسن كثيراً من الانتفاخات، فعادةً الأشخاص الذين يميلون للنوم على بطونهم وجنبهم سيكونون أكثر عرضة للانتفاخات، لذلك تنصح دكتورة جولد بيرت بالنوم على الظهر مستعينة بمخدة أخرى تحت رأسك.

قللي من السكر

عندما تأكلين السكر، فأنت تتسببين في انتفاخ العديد من مناطق الجسم. وبما أن الجلد تحت العين هو الأرق، فهو الأكثر عرضة للانتفاخ. حاولي خفض نسبة السكر التي تتناوليها بقدر الإمكان وستلاحظين تحسناً كبيراً.

فرك عينيك

في حال عدم وجود الوقت الكافي، قومي بتمرير أصابعك تحت الماء البارد أو ضعيها على بعض مكعبات الثلج، وبدايةً من الزوايا الداخلية لعينيك اضغطي لأسفل على الجلد برفق حتى تصلي إلى زوايا العين الخارجية. كرري هذه الحركة عدة مرات. تساعد هذه العملية في تصريف السوائل الموجودة أسفل عينيك

المصدر: كل يوم معلومة طبية

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