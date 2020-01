فتاة سعودية تحاول الانتحار وتطالب بدخول السجن

محاولة للاقدام على الانتحار [ارم نيوز]

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو تظهر فيه فتاة منقبة، وهي تقف على حافة مبنى كبير، في محاولة منها للإقدام على الانتحار، كما يبدو في المقطع.

ويظهر في المشهد فتاة تقف في مواجهة الشارع وقد تجمع أسفل المبنى عدد من المارة انشغل بعضهم بالتصوير والبعض الآخر بمحاولة تهدئة الفتاة وإقناعها بعدم الإقدام على أي فعل قد يهدد حياتها.

وسمِعت الفتاة في جزء من المقطع وهي تصرخ: “دخلوني السجن، مابيكم أنتم مو بشر”، وهو ما جعل عددا من مشاهدي ومتابعي الفيديو يذهبون إلى أن الفتاة قد تكون معنفة وتمر بظروف نفسية صعبة.

وتداول بعض الناشطين والحسابات السعودية معلومات تفيد بأن الفتاة من محافظة ”الرس“ وتعاني التعنيف على يد زوجها.

وفور تداول الفيديو دشن ناشطون عبر موقع ”تويتر“ وسماً بعنوان #معنفة_تحاول_الانتحار سرعان ما انتشر بسرعة كبيرة بين المتابعين، الذين انقسمت ردود فعلهم تجاهه ما بين متعاطف مع الفتاة وبين من اعتبر أن هناك فتيات يحاولن تشويه المجتمع السعودي بمثل هذه الفعلة.

المغرد راهي تضامن مع الفتاة قائلا: ”اللهم احفظ بنات المسلمين واستر عليهن وارزقهن الجنة اعوذ بالله من أشباه الرجال اللي يظهرون قوتهم وجبروتهم على نسائهم وبناتهم وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم.. وصدق اللي قال فيهم: (أسدٌ عليَّ .. وفي الحروبِ نعامةٌ)“.

مغردة باسم رحمة قالت: ”ماعرف شنو ضروفهاوايش اللي خلها تختار السجن عن حياتهاهل هوعنف ولا مرض نفسي ولا لحظه غضب اعرف ان كلامي مارح يعجب البعض بس في ناس وقت الغضب يسوون اشياء مايحسون فيها الا اذا هدو كل اللي اقدر اقوله الله يكون بعونها ويحفظها واتمنى الجهات المختصه تشوف اذا معنفه“.

مغردة تدعى فاطمة العيسى قالت: ”عندما يخذلك كُل شيء، حتى محاولة المغادرة من هذا العالم لا تنجح،، عندها لن يكون لصدى صوتك ضجيج يُسمع، ولن تُجدي محاولاتك نفعا؛ فكل شيء قد خذلك مسبقاً… ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل هذا التسامح مع المجرم المعنف“.

عندما يخذلك كُل شيء، حتى محاولة المغادرة من هذا العالم لا تنجح،، عندها لن يكون لصدى صوتك ضجيج يُسمع، ولن تُجدي محاولاتك نفعاً؛ فكل شيء قد خذلك مسبقاً… ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل هذا التسامح مع المجرم المُعنف..

مغرد باسم ”سعود“ كان من المتعاطفين مع الفتاة، وغرد قائلا: ”حزين جدا على ضعف هالبنت المسكينه اللي قررت تنهي حياتها بسبب تسلط زوجها ! يا ترى وش المعاناه والالم اللي تعرضت له عشان تكون بهذا الموقف المؤلم ! صوتها وصراخها يعور القلب ويغبن يغبن“

The post فتاة سعودية تحاول الانتحار وتطالب بدخول السجن appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا