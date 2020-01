5 طرق سهلة وجديدة، تظل مشاعرنا تحت السيطرة [انترنت]

تفشل جميع القرارات التي قد نأخذها ونحن غاضبون، لذا، دائما ما نتلقى نصائح الآخرين بأن نأخذ الأمور بشيء من العقل والحكمة عندما تصيبنا تلك المشاعر السيئة، كي تظل مشاعرنا تحت السيطرة، ولا تتطور إلى مواقف عدوانية.

لكن يظل الغضب أحد أنواع المشاعر، التي تأتي كرد فعل طبيعي لموقف ما، وقد يصبح الغضب حلًا منفردًا لإخراج الضغوط النفسية، فإذا كنت ممن يصابون بالغضب سريعًا، اتبع الخطوات التالية التي أوردها موقع ”بينكفيلا“.

فذلك يقودك إلى تهدئة نفسك وإدارة غضبك عبر 5 طرق سهلة وجديدة، حتى تتمكن من التعامل مع نفسك بالطريقة الصحيحة.

أولى هذه الطرق فاعلية، والتي تأتي دائمًا بعد أنشطة مجهدة، هي التعود على استخدام ”التنفس العميق“، حيث يجعلنا التنفس البسيط أكثر اندفاعًا لذلك، خذ نفسًا عميقا كلما هاجمتك نوبة غضب.

وقد تعود ممارسة تكرار ”عبارة مهدئة“، عليك بحالة من الهدوء وامتصاص أي غضب قد يطرأ عليك. سيساعدك تكرار عبارة ما كـ ”أستغفر الله العظيم“، ”خذ الأمور بسهولة“ أو“كل شيء على ما يرام“ على تنفيس مشاعرك وإحباطاتك.

ويعد الاسترخاء وتخيل الأفضل، من أهم طرق مقاومة حالة الغضب إلى جانب أنهما يعملان على تقليل حالة التوتر بشكل ملحوظ. لذا، حاول أن تتخيل مواقف تسعدك وأنت مقفل العينين ومسترخ تمامًا.

وحسمت أبحاث كثيرة فوائد ممارسة ”اليوغا“، لما لها من قدرة كبيرة على تخليص أجسامنا وعضلاتنا من التوتر، بالإضافة إلى اكتسابنا حالة من الهدوء، تقاوم تمامًا أي حالة غضب طارئة.

”نفّس عن مشاعر الإحباط“ إلى شخص تثق فيه، لا تتخيل ما يفعله التحدث إلى الأحباء من فوائد نفسية، فهو يخلي مساحة في عقلك، ما يساعد على الشعور بالراحة في تقليل الغضب ويمنع المشاعر السلبية من الظهور.

The post طرق سهلة تساعد على إدارة الغضب appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا