6 طرق لتعيد الابتسامة إلى وجهك في 2020

قدم خبراء في علم النفس ست نصائح وطرق، لطرد العادات والمشاعر والمزاج السيئ، وذلك بهدف إعادة البسمة إلى الوجه، مع انطلاق العام الجديد 2020.

ويقول الخبراء في تقرير لصحيفة “الغارديان” ترجمته “عربي21” إنه بناءً على الفهم المتزايد للعواطف الإنسانية وطرق السيطرة عليها، يمكن استخدام طرق وأساليب جديدة تساعدنا في التغلب على العادات السيئة وإدارة عواطفنا، بحيث نتمكن من أن نصبح أشخاصًا أفضل، أبرزها:



1. التفريق بين مشاعرك

يميل كثير من الناس إلى استخدام مصطلحات معينة لوصف مشاعرهم، ولكن التخفيف من حدة الوصف، يجعلنا أكثر سرعة في التعافي من المشاعر السيئة، فمثلا بدل الغضب، يحبذ أن نشعر بـ”المفاجأة”.

وتقول ليزا ستار من جامعة روتشستر في نيويورك: “هذا هو التمايز العاطفي، ووصف مشاعرنا بهذه الطريقة يمكن أن تساعدنا على تخفيف تأثيرها، حيث يتعافى الأشخاص ذوو التمايز العاطفي بشكل أسرع، ويكونون أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب.

وأضافت: “هؤلاء هم أقل عرضة لأن يصبحوا عدوانيين في المواقف المحبطة عندما يكونون غير سعداء، ويمكن أن تجعلنا هذه المهارة أكثر عقلانية، من خلال مساعدتنا على حساب الطريقة التي قد تؤثر بها مزاجنا على قراراتنا”.

2. احتضان مزاجك السيئ

إذا ما شعرت بخيبة أمل من موقف ما، يجب ألا تدع هذا الشعور يتسلل إليك، وحافظ على بقائك مبتهجا.

وعلى الرغم من أنه قد يبدو من الأصح أن تتحدث عن شعورك بالضيق، فإن الأبحاث تظهر أن العكس هو الصحيح في كثير من الأحيان. فإظهار المشاعر السلبية، يمكن أن يضاعف من آثارها، ويقلل من الرضا العام عن الحياة على المدى الطويل، في حين يميل الأشخاص الذين يتخذون موقفًا أكثر قبولًا إلى العودة إلى سعادة شاملة أكبر.

فمثلا يمكن للتوتر أن يعزز فعلًا أشياء مثل الإبداع والتحفيز، والأشخاص الذين يرون فوائد الحالة المزاجية السيئة بهذه الطريقة يميلون إلى الإبلاغ عن رفاهية عاطفية أفضل بشكل عام.

3. تحدث مع نفسك

إذا كنت تكافح من أجل تبني هذا القبول النزيه أكثر بالطريقة التي تشعر بها ، فيمكنك أيضًا الاستفادة من تقنية تُعرف باسم الابتعاد النفسي.

فعلى سبيل المثال، إذا كان لديك مشادة مع صديق، فتحدث مع نفسك كشخص ثالث لتقييم الموقف، وهذا يساعدنا في تبني منظور أكثر انفصالًا، حتى نتمكن من التعرف على مشاعرنا وتحليلها دون الانغماس فيها.

وأظهرت الأبحاث التي أجراها إيثان كروس من جامعة ميشيغان أن هذه الاستراتيجيات تقلل من ردود الفعل الاندفاعية، مثل العدوان ، وتسريع تعافي الجسم من الإجهاد، مع تشجيع اتخاذ قرارات أكثر موضوعية.



4. اكتب

إذا كنت تتصارع مع تجربة مزعجة بشكل خاص، يمكنك أيضًا تجربة الكتابة عن الطرق التي تؤثر بها هذه المشاعر على حياتك وعلاقاتك وآمالك في المستقبل.

وتظهر الأبحاث الوفيرة أن بضع جلسات من “الكتابة التعبيرية” – تتراوح بين 15 دقيقة إلى ساعة واحدة – يمكن أن تعزز المرونة العاطفية تجاه الاضطرابات أو التحديات الكبرى، مع إدخال تحسينات دائمة على المزاج والصحة البدنية.



5. اعتمد طقوسا جديدة

طلب البروفيسور ألين دينج تيان من جامعة شنغهاي للعلوم المالية والاقتصاد من من الطلاب أداء سلسلة من الطقوس، مثل الجلوس بشكل مستقيم وإغلاق أعينهم والعد إلى 10 ، قبل تناول الطعام.

ووجد أن الإجراءات، على الرغم من عدم وجود معنى لها، دفعتهم إلى اختيار الأطعمة الصحية.

يقول تيان عن ذلك: “إنه يعزز مشاعر الأفراد الذاتية للانضباط الذاتي”.

ويمكننا أن نكون مبدعين عندما نقوم بتصميم الطقوس الخاصة بنا والتي يمكن أن تدفعنا للشعور بالقوة والتحكم.



6. أسقط الدفاعات الخاصة بك

في بعض الأحيان، قد تكون رغبتنا في احترام الذات بشكل مبالغ فيه، أسوأ عدو لنا، ويمكن أن تمنعنا من إجراء التغييرات التي من شأنها تحسين حياتنا.

قد يكون من المؤلم أن ندرك أن سلوكنا الخاص ، كرفض التعليقات المفيدة التي من شأنها أن تساعدنا على تحسين أدائنا، تجعلنا ننكر وجود مشكلة، في حين أن الخوف من الفشل يمكن أن يقوض أدائنا.

في كل حالة، يمكن أن تساعد تقنية تسمى تأكيد الذات، والتي تتضمن التفكير في أشياء كثيرة ذات قيمة شخصية لك تتجاوز المشكلة المحددة التي تواجهها، ويجب أن تشعر بمزيد من الأمان في نفسك بسبب ردود الفعل السلبية أو الفشل في أي مجال، مما يزيد من فرص التغيير الإيجابي.

إذا أخذنا جميعًا وقتًا أطول قليلاً لنتعرف على العديد من صفاتنا الحالية، فقد نجد أنه من الأسهل الفوز بهذه الحروب، وأن نكون في سلام مع أنفسنا وجيراننا، وأن نكون أشخاصًا أفضل في السنة والعقد المقبلين.

