زوج الفنانة نانسي عجرم نقل الى المستشفي [انترنت]

أفادت وسائل إعلام لبنانية، فجر الاثنين، بأنه جرى نقل الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، إلى المستشفى نتيجة إصابته بعارض صحي بعد الحادثة التي وقعت في منزله صباح الأحد.

في التفاصيل، أفادت المعلومات بأنه وبسبب الحالة العصبية الصعبة التي سببها الحادث للهاشم، سمحت القاضية غادة عون بنقل الهاشم موقوفاً من فصيلة زوق مصبح إلى مستشفى الحياة، على أن يتخذ قاضي التحقيق نقولا منصور، الثلاثاء، قراره بتركه رهن التحقيق أو بتوقيفه، وذلك بعد إطلاعه على الملف كاملا وعلى أفلام كاميرات المراقبة.

يذكر أن كاميرات المراقبة في منزل الفنانة نانسي عجرم كانت أظهرت فيديو للحظة دخول السارق الملثم إلى منزلها، وصولاً إلى المواجهة التي حصلت بينه وبين زوجها الدكتور فادي الهاشم، وفق ما تداولته مواقع لبنانية.

“دخل غرفة بناتي”

ويظهر في الفيديو اللص وهو يتجول في المنزل ويحمل مسدساً، كما يظهر صوت فادي الهاشم وهو يشرح ما حدث بالفعل، بينه وبين اللص.

ويروي هاشم: “قال لي الحراس إن السارق دخل غرفة بناتي، ركضت حاملا السلاح صوبه، وأضاف باللهجة اللبنانية: “بعد ما سمعت هيك أنا جنيت”.

كما تبين من خلال الكاميرات أن اللص تناول شنطة صغيرة تعود لنانسي عجرم، وطلب المال والذهب من زوجها فادي.

وأصدرت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، الأحد، قراراً بتوقيف زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم، إثر تبادل إطلاق النار بينه وبين ملثم من الجنسية السورية دخل منزله فجراً في نيو سهيلة في قضاء كسروان، بهدف السرقة، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية، بحسب ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني

The post زوج نانسي عجرم “منهار” بالمستشفى.. ماذا كشفت الكاميرات؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا