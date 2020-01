العلماء يبتكرون أفضل بطارية في العالم للهاتف الذكي تصمد 5 أيام

علماء يبتكرون يطارية هاتف ذكي [صحيفة الرأي]

ابتكر علماء ما، قالوا إنها أفضل بطارية في العالم من حيث الكفاءة، مما يعني أنها قادرة على العمل لمدة 5 أيام متواصلة دون شحنها بالتيار الكهربائي.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، بأن مطورين من أستراليا ابتكروا البطارية، التي تستخدم كبريت منخفض التكلفة في أقطابها.

وفي وسع هذه البطارية أن تشغّل أيضا مركبة كهربائية، لمسافة لنحو 1000 كلم من دون شحن.

وكان الباحثون الأستراليون في وقت سابق قدموا براءة اختراع هذه التكنولوجيا إلى السلطات في بلادهم.

وفي حالة إجارة استخدام بطارية الهاتف الذكي، فستفوق البطاريات الموجودة في الأسواق بأربعة أضعاف.

ويتمتع الكبريت بقدرات كبيرة، نظرا لاحتوائه على كثافة عالية للطاقة، ويمكن للبطاريات التي تحتوي الليثيوم والكبريت أن تخزن طاقة أكثر بـ10 مرات، مقارنة ببطاريات أيون الليثيوم.

لكن هناك عيب أو نقطة ضعف في هذه البطاريات الجبارة، إذ إن عمرها الافتراضي ينقص، في حال كانت عمليات الشحن أكثر من الطبيعي، وقبل نفادها.

ويؤدي هذا الأمر في نهاية المطاف إلى زيادة في حجم أقطاب البطارية ومن ثم تفسخها.

ويحاول العلماء التغلب على هذه المعضلة عبر إنشاء روابط بين جزئيات الكبريت، ويأملون بأن يؤدي الأمر إلى إطالة عمر البطارية

