سوني تكشف عن شعار PS5 وتتحدث عن إنجازاتها

استغلت شركة سوني اليابانية معرض CES 2020 للكشف عن شعار ومواصفات جهاز PS5، والحديث عن الإنجازات التي حققتها خلال العام الماضي.

وجاء شعار Playstation تقليديا حيث استخدمت الشركة اليابانية الحرفين الأولين من كلمتي “بلاي” “ستيشن” وأضاف عليهما الرقم 5 في إشارة لرقم النسخة.

وأكدت سوني بأن الجهاز الجديد سيدعم تقنية الصوت ثلاثي الأبعاد، وتقنية تتبع الضوء على صعيد الهاردوير، بالإضافة لتقنية HapticsAdaptive Triggers الخاصة بالتفاعل مع حساسية الضغط عبر أزرار يد التحكم.

وسيحتوي الجهاز على قرص صلب من نوع Ultra High Speed SSD، ومحرك أقراص Ultra HD Blu-Ray.

ولم تكتفِ سوني بالحديث عن مواصفات جهاز Playstation الجديد، بل قامت بالكشف عن الإنجازات التي حققها جهاز Playstation 4.

وقالت الشركة اليابانية بأنها باعت 106 مليون وحدة عالميا، و1.15 مليار لعبة منذ إطلاق الجهاز في العام 2013.

وصرحت بأن شبكة Playstation تشهد تواجد 103 مليون مستخدم فعال شهريا، و38 مليون مشترك بخدمة Plus.

كما سلطت الشركة اليابانية الضوء على نظارة الواقع الافتراضي PS VR، وقالت بأنها باعت حوالي 5 مليون وحدة منها.

يذكر أن عدد مستخدمي شبكة Playstation وصل إلى 94 مليون مستخدم في مارس الماضي، وهذا يعني أن سوني استطاعت كسب 9 مليون مستخدم جديد خلال 9 أشهر.

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