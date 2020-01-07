شركة Kwikset تطلق قفلاً ذكياً يستشعر 100 بصمة

رفعت شركة Kwieket الأمريكية خلال مشاركتها في مؤتمر CES النقاب عن قفل ذكي يدعم تخزين 100 بصمة لـ50 شخصاً أطلقت عليه اسم Kwieket Halo Touch.

وجاء القفل الجديد بتصميم مختلف، ويحتوي على وحدة تخزين تدعم تخزين بصمات لـ50 شخصاً.

ويمكن استخدام القفل الجديد في البنايات نظرا لقدرته على الاتصال بشكل فوري مع شبكة الواي فاي الموجودة فيها.

وأكدت الشركة الأمريكية إمكانية التحكم بالقفل من خلال تنصيب تطبيق Kwieket على الهواتف الذكية الذي يعرض نشاط المستخدمين و إشعارات القفل الذكي، وبهذه الطريقة لن يكون المستخدم بحاجة إلى hub من طرف ثالث أو اشتراك بإحدى الخدمات السحابية.

ويدعم القفل الجديد المساعد الصوتي لغوغل وأمازون، كما سيأتي مع القفل مفتاح مادي يستخدم لفتحه في حال حدوث مشاكل تقنية.

الجدير بالذكر أن الشركة الأمريكية ستطلق القفل الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 249 دولار أمريكي.

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