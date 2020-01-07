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أصيبت بالشلل.. فأسست شركة أزياء للمعاقين

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصيبت الأمريكية كيشا غريفز بضمور عضلي في سن الـ24 الأمر الذي أدى لحدوث ضعف شديد في عضلات ذراعيها وساقيها.

وبمرور الأيام أصبحت كيشا مشلولة، وتعيش على كرسي متحرك، لكن إصابتها لم تثنيها عن تحقيق حلمها بالعمل في مجال الأزياء، حيث بدأت بتصميم الأزياء للمعاقين، قبل أن تقوم بإطلاق علامتها الرسمية المخصصة لتصميم أزياء للأشخاص المعاقين.

وتحدثت كيشا البالغة من العمر 32 عاما عن مشوارها في مجال تصميم الأزياء، وقالت أنها خضعت لدورة في تصميم الأزياء في أحد المراكز الخاصة، ومن ثم بدأت بتصميم الأزياء الخاصة بها وبيعها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الخاص.

وقالت الشابة الأمريكية أنها تسعى خلال الفترة القادمة لتوسيع نطاق أعمالها والانتقال إلى مدينة نيويورك.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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