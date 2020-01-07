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فوائد كبيرة لزيت بذور المشمش للبشرة

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت دراسة نشرت في بوابة الجمال هاوت.دي الألمانية على أن زيت بذور المشمش مفيد جدا للبشرة.

وأكدت الدراسة على أن زيت بذور المشمش يعمل على ترطيب البشرة ويحد من أعراض الشيخوخة لغناه بحمض الأولييك.

ويقلل من ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء لاحتوائه على حمض الستياريك، ويساهم حمض البالميتيك الموجود فيه في حماية البشرة من المؤثرات الخارجية.

بالإضافة إلى ذلك فإن زيت بذور المشمش غني بفيتامين E الذي يحمي البشرة من الجذور الحرة التي تعجل بظهور أعراض الشيخوخة، والفيتامين A وB.

وأكدت بوابة الجمال هاوت.دي إمكانية استخدام زيت بذور المشمش كمزيل طبيعي للمكياج أو كزيت للتدليك.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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