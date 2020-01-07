فوائد كبيرة لزيت بذور المشمش للبشرة

أكدت دراسة نشرت في بوابة الجمال هاوت.دي الألمانية على أن زيت بذور المشمش مفيد جدا للبشرة.

وأكدت الدراسة على أن زيت بذور المشمش يعمل على ترطيب البشرة ويحد من أعراض الشيخوخة لغناه بحمض الأولييك.

ويقلل من ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء لاحتوائه على حمض الستياريك، ويساهم حمض البالميتيك الموجود فيه في حماية البشرة من المؤثرات الخارجية.

بالإضافة إلى ذلك فإن زيت بذور المشمش غني بفيتامين E الذي يحمي البشرة من الجذور الحرة التي تعجل بظهور أعراض الشيخوخة، والفيتامين A وB.

وأكدت بوابة الجمال هاوت.دي إمكانية استخدام زيت بذور المشمش كمزيل طبيعي للمكياج أو كزيت للتدليك.

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